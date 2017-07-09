ООН готова помочь Украине реализовать реформы — генсек
ООН готова помочь Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с официальным визитом в Киеве, где он встретился с
ООН готова помочь Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с официальным визитом в Киеве, где он встретился с
«Мы полностью поддерживаем процесс реформ, которые внедряет правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и оказывать помощь реформам, мы готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые направлены на развитие благосостояния украинского народа», — сказал Гутерреш на брифинге по итогам встречи с Порошенко, который транслировал телеканал «112 Украина».
Он также отметил, что в ООН заинтересованы в развитии украинского государства.