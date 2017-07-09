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19:07 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ООН готова помочь Украине реализовать реформы — генсек

ООН готова помочь Украине в реализации реформ в стране. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который находится с официальным визитом в Киеве, где он встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Мы полностью поддерживаем процесс реформ, которые внедряет правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и оказывать помощь реформам, мы готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые направлены на развитие благосостояния украинского народа», — сказал Гутерреш на брифинге по итогам встречи с Порошенко, который транслировал телеканал «112 Украина».

Он также отметил, что в ООН заинтересованы в развитии украинского государства.

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