ООН готова помочь Украине реализовать реформы — генсек

«Мы полностью поддерживаем процесс реформ, которые внедряет правительство… Мы готовы усилить наше сотрудничество с украинским правительством и оказывать помощь реформам, мы готовы поддержать украинское правительство в тех реформах, которые направлены на развитие благосостояния украинского народа», — сказал Гутерреш на брифинге по итогам встречи с Порошенко, который транслировал телеканал «112 Украина».