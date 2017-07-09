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19:56 (мск), источник: 112.ua

Лубкивский: США ожидают от Украины быстрых и эффективных действий

«Я бы охарактеризовал все то, что происходит сегодня в американско-российских отношениях как принуждение к миру», — прокомментировал он.

Источник: Reuters

США сегодня ожидают от Украины решительных и эффективных действий, заявляет чрезвычайный и полномочный посол Маркиян Лубкивский. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

Лубкивский прокомментировал сегодняшний визит госсекретаря США Рекса Тилленрсона в Киев и его встречу с президентом Петром Порошенко.

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«Я бы охарактеризовал все то, что происходит сегодня в американско-российских отношениях как принуждение к миру. Это классическое поведение США и очень хорошо, что Тиллерсон даже во время короткого визита в Украину сделал несколько важных заявлений для Украины и украинцев. Принуждение касается и украинской власти. Потому что если говорить об украинской власти, то это будет принуждение к реформам и принуждение к борьбе с коррупцией. Это ключевые тезисы, которые Тиллерсон привез сегодня в Киев. Я думаю, этот список, он действительно был довольно детальным, потому что разговор с президентом Украины был длительным. Во время него обсуждались все вопросы, и не только связанные с возвращением суверенитета и территориальной целостности Украины на Донбассе. Это были вопросы быстрых реформ, потому что США в данном случае ожидают от Украины быстрых и эффективных действий, это главное. В пользу этого свидетельствуют недавние заявления президента США Трампа и самого Тиллерсона.

Напомним, Киев сегодня посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В ходе визита он провел встречу с президентом Петром Порошенко. На ней стороны обсудили механизмы разрешения конфликта на Донбассе, антироссийские санкции, а также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» в июле.

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