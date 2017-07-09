Лубкивский: США ожидают от Украины быстрых и эффективных действий

«Я бы охарактеризовал все то, что происходит сегодня в американско-российских отношениях как принуждение к миру. Это классическое поведение США и очень хорошо, что Тиллерсон даже во время короткого визита в Украину сделал несколько важных заявлений для Украины и украинцев. Принуждение касается и украинской власти. Потому что если говорить об украинской власти, то это будет принуждение к реформам и принуждение к борьбе с коррупцией. Это ключевые тезисы, которые Тиллерсон привез сегодня в Киев. Я думаю, этот список, он действительно был довольно детальным, потому что разговор с президентом Украины был длительным. Во время него обсуждались все вопросы, и не только связанные с возвращением суверенитета и территориальной целостности Украины на Донбассе. Это были вопросы быстрых реформ, потому что США в данном случае ожидают от Украины быстрых и эффективных действий, это главное. В пользу этого свидетельствуют недавние заявления президента США Трампа и самого Тиллерсона.