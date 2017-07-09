Лубкивский: США ожидают от Украины быстрых и эффективных действий
«Я бы охарактеризовал все то, что происходит сегодня в
«Я бы охарактеризовал все то, что происходит сегодня в
США сегодня ожидают от Украины решительных и эффективных действий, заявляет чрезвычайный и полномочный посол Маркиян Лубкивский. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».
Лубкивский прокомментировал сегодняшний визит госсекретаря США Рекса Тилленрсона в Киев и его встречу с президентом Петром Порошенко.
«Я бы охарактеризовал все то, что происходит сегодня в
Напомним, Киев сегодня посетил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В ходе визита он провел встречу с президентом Петром Порошенко. На ней стороны обсудили механизмы разрешения конфликта на Донбассе, антироссийские санкции, а также поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Петр Порошенко анонсировал телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» в июле.