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19:24 (мск), источник: УНИАН

В Одессе приземлились два военных борта НАТО

Авиация прибыла в Одессу, чтобы принять участие в предстоящих международных учениях «Си Бриз-2017».

Источник: УНИАН

На предстоящие международные учения «Си Бриз-2017», которые пройдут с 10 по 23 июля, продолжают прибывать специальные подразделения. Сегодня, 9 июля, в одесском аэропорту приземлились два военных борта НАТО.

Об этом пишет издание «Думская».

Как пишет издание, американский C-130J Геркулес привез спецов-водолазов, а венгерский C-17A Globemaster III привез военнослужащих других специальностей, а также снаряжение для учений.

Разгрузка продолжалось несколько часов, после чего борта переместились на аэродромы вылета.

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