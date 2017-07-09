В Одессе приземлились два военных борта НАТО
Авиация прибыла в Одессу, чтобы принять участие в предстоящих международных учениях «Си Бриз-2017».
Авиация прибыла в Одессу, чтобы принять участие в предстоящих международных учениях «Си Бриз-2017».
На предстоящие международные учения «Си Бриз-2017», которые пройдут с 10 по 23 июля, продолжают прибывать специальные подразделения. Сегодня, 9 июля, в одесском аэропорту приземлились два военных борта НАТО.
Об этом пишет издание «Думская».
Как пишет издание, американский C-130J Геркулес привез
Разгрузка продолжалось несколько часов, после чего борта переместились на аэродромы вылета.