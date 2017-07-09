Вблизи границы Молдовы приземлились самолеты НАТО

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В аэропорту Одессы приземлились два военных самолета стран НАТО, сообщают местные СМИ. Их прибытие связано с запланированными на 10—23 июля украинско-американскими учениями «Sea Breeze-2017» в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

Сообщается, что днем американский C-130J «Геркулес» доставил спецов-водолазов, а вечером венгерский C-17A «Globemaster III» — военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.