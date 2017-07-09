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19:48 (мск), источник: Sputnik.md

Вблизи границы Молдовы приземлились самолеты НАТО

Два военных борта НАТО приземлились вблизи границы Молдовы: зачем прилетели самолета Альянса.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В аэропорту Одессы приземлились два военных самолета стран НАТО, сообщают местные СМИ. Их прибытие связано с запланированными на 10—23 июля украинско-американскими учениями «Sea Breeze-2017» в северо-западной части Черного моря, Одесской и Николаевской областях.

Сообщается, что днем американский C-130J «Геркулес» доставил спецов-водолазов, а вечером венгерский C-17A «Globemaster III» — военнослужащих других специальностей и снаряжение для учений.

А накануне на Западной морской базе ВМС ВС Украины завершился курс подготовки для сержантского состава. Цель мероприятия — формирование опыта поведения лидеров путем привлечения их к повседневной деятельности воинской части, формирование навыков сотрудничества в команде.

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