Вблизи границы Молдовы приземлились самолеты НАТО
Два военных борта НАТО приземлились вблизи границы Молдовы: зачем прилетели самолета Альянса.
Два военных борта НАТО приземлились вблизи границы Молдовы: зачем прилетели самолета Альянса.
КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В аэропорту Одессы приземлились два военных самолета стран НАТО, сообщают местные СМИ. Их прибытие связано с запланированными на
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А накануне на Западной морской базе ВМС ВС Украины завершился курс подготовки для сержантского состава. Цель мероприятия — формирование опыта поведения лидеров путем привлечения их к повседневной деятельности воинской части, формирование навыков сотрудничества в команде.