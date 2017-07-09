Владимир Путин прибыл на «ИННОПРОМ» и поблагодарил губернатора Куйвашева

«У выставки очень насыщенная, интересная и многоплановая программа. Это свидетельствует о сложившейся традиции выставки, ее высоком потенциале. Идея «ИННОПРОМа» не случайно родилась именно здесь, в Екатеринбурге. Этот город — крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны. Сегодня мы открываем восьмую выставку, которая заслужила репутацию авторитетной, результативной и влиятельной международной площадки. Большой вклад в ее развитие внесли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его команда, — отметил Владимир Путин.