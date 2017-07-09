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20:29 (мск), источник: Nakanune.ru

Владимир Путин прибыл на «ИННОПРОМ» и поблагодарил губернатора Куйвашева

Президент России Владимир Путин приехал на выставку «ИННОПРОМ». В ходе своего выступления на торжественной церемонии открытия выставки российский лидер отметил вклад главы Среднего Урала Евгения Куйвашева в развитие «ИННОПРОМА».

Источник: AP 2017

«У выставки очень насыщенная, интересная и многоплановая программа. Это свидетельствует о сложившейся традиции выставки, ее высоком потенциале. Идея «ИННОПРОМа» не случайно родилась именно здесь, в Екатеринбурге. Этот город — крупнейший индустриальный, научно-образовательный и культурный центр нашей страны. Сегодня мы открываем восьмую выставку, которая заслужила репутацию авторитетной, результативной и влиятельной международной площадки. Большой вклад в ее развитие внесли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и его команда, — отметил Владимир Путин.

По мнению президента, опыт проведения «ИННОПРОМА» будет полезен столице Свердловской области в преддверии ЭКСПО в 2025 году.

После короткой речи президент удалился из зала.

Как сообщало Накануне.RU, выставка «ИННОПРОМ-2017» в восьмой раз открылась в Екатеринбурге. По традиции первым проинспектировал залы врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

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