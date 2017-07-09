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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Путин посетил спорткомплекс «Дацюк-арена» в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил екатеринбургский спортивный комплекс «Дацюк-арена» и познакомился с проектом спортивно-образовательного кластера, который планируется сдать в городе.

Источник: РИА Новости

В экскурсии по комплексу главу государства сопровождал директор Олег Черепанов и российский хоккеист Павел Дацюк. Главе государства рассказали об истории строительства комплекса, а также о том, какие занятия здесь проводятся и какие для этого есть возможности. Путин посмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок как маленьких детей, так и опытных юниоров. В классе для теоретической подготовки Путину показали видеозаписи тренировок, а также он по просьбе детей оставил свой автограф на клюшке.

После этого президенту показали макет спортивно-образовательного кластера, который будет построен в новом микрорайоне Екатеринбурга — «Солнечный». Здесь будет реализован полный цикл мероприятий по обучению детей, в том числе в детском саду, школе, а также занятия в бассейне и на хоккейных площадках. В перспективе здесь планируется создать сборную из наиболее одаренных юных хоккеистов Свердловской области.

«Хороший проект», — оценил презентацию Путин.

В заключение он встретился с игроками команды «Неоплан». Они поблагодарили президента за поддержку, которая была оказана их команде.

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