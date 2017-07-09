Путин посетил спорткомплекс «Дацюк-арена» в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил екатеринбургский спортивный комплекс «Дацюк-арена» и познакомился с проектом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил екатеринбургский спортивный комплекс «Дацюк-арена» и познакомился с проектом
В экскурсии по комплексу главу государства сопровождал директор Олег Черепанов и российский хоккеист Павел Дацюк. Главе государства рассказали об истории строительства комплекса, а также о том, какие занятия здесь проводятся и какие для этого есть возможности. Путин посмотрел несколько хоккейных площадок, предназначенных для тренировок как маленьких детей, так и опытных юниоров. В классе для теоретической подготовки Путину показали видеозаписи тренировок, а также он по просьбе детей оставил свой автограф на клюшке.
После этого президенту показали макет
«Хороший проект», — оценил презентацию Путин.
В заключение он встретился с игроками команды «Неоплан». Они поблагодарили президента за поддержку, которая была оказана их команде.