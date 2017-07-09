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20:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Евродепутаты пообещали поддержку Мариуполю

Как заявил депутат Европарламента, они будут рассказывать коллегам в Брюсселе об увиденном в Донбассе, чтобы развивать не только солидарность с Украиной, но и проекты конкретной помощи.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Депутаты Европарламента Дариуш Розати и Михаэль Галер пообещали поддержку мэру Мариуполя Вадиму Бойченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мария Ионова, которая сопровождает евродепутатов во время поездки на восток Украины.

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«В Мариуполе сегодня наша делегация провела встречу с мэром Бойченко Вадимом. Он сначала очертил основные трудности города, где проживают около 120 тысяч “новых мариупольцев”, как господин мэр важно называет временных переселенцев. Однако Вадим Сергеевич сосредоточен на обеспечении не только сегодняшних потребностей, но и на лучшем будущем для горожан, ради чего была разработана комплексная стратегия развития города до 2021 года», — написала Ионова.

Она также сообщила, что евродепутаты по достоинству оценили такой подход городского головы.

«Господин Розати подчеркнул это, завершая встречу: «Мы уважаем, что вы выбрали конструктивный путь: смотреть на проблемы, однако в то же время видеть возможности их решения. Мы будем рассказывать коллегам в Брюсселе об увиденном, чтобы развивать не только солидарность с Украиной, но и проекты конкретной помощи», — написала парламентарий.

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