Путин: надо разобраться с «борзотой» руководства завода в Нижнем Тагиле

Источник: AP 2017

В воскресенье на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе «прямой линии».

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«Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не взывать удивление», — заявил Путин.

Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере.

«Но в целом, люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат», — отметил глава государства.

Он показал одно из обращений, поступивших в ходе «прямой линии» от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — заплату никто не получит.