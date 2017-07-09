Путин: надо разобраться с «борзотой» руководства завода в Нижнем Тагиле

В воскресенье на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе «прямой линии».
«Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не взывать удивление», — заявил Путин.
Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере.
«Но в целом, люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат», — отметил глава государства.
Он показал одно из обращений, поступивших в ходе «прямой линии» от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — заплату никто не получит.
«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит», — сказал Путин.