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20:36 (мск), источник: РИА Новости

Путин: надо разобраться с «борзотой» руководства завода в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросит разобраться Генпрокуратуру с «борзотой» и хамством руководства Нижнетагильского завода, сотрудники которого пожаловались на невыплату зарплаты и некорректное обращение руководства предприятия.

Источник: AP 2017

В воскресенье на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе «прямой линии».

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«Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не взывать удивление», — заявил Путин.

Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере.

«Но в целом, люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат», — отметил глава государства.

Он показал одно из обращений, поступивших в ходе «прямой линии» от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — заплату никто не получит.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит», — сказал Путин.

Комментарии
3
Ротокан Карлович
Так ,давно пора,"борзота"кругом...Разборки не помешают и у нас...
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N M
Из сообщения фактически следует, что руководитель Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий фактически ни во что не ставит президента своей страны, что, впрочем, и не удивительно.
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Без Имени
Теперь модно будет во всей стране зарплату не платить. Пока там, лично президент прикажет. А до будущей кривой линии, год ждать.
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