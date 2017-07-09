Источник сообщил об отъезде Шевчука в Москву
Бывший тираспольский лидер, скрывающийся от так называемых приднестровских властей, якобы улетел из Кишинева в Москву.
Бывший тираспольский лидер, скрывающийся от так называемых приднестровских властей, якобы улетел из Кишинева в Москву.
Бывший тираспольский лидер, скрывающийся от так называемых приднестровских властей, якобы улетел из Кишинева в Москву.
Он покинул Молдову чартерным рейсом, пишет tvrmoldova.md, цитируя источник в кишиневском парламенте.
В четверг депутат ПКРМ Владимир Воронин заявил на заседании парламента, что Шевчук сбежал из страны.
Власти не подтвердили официально нахождение сепаратистского лидера на территории Молдовы, а в среду вечером источники Международного аэропорта Кишинёва подтвердили Report.md, что Шевчук покинул страну, и что он прошел через другой коридор, минуя пассажирский терминал и VIP зал.
С другой стороны, вчера министр внутренних дел Александр Жиздан подтвердил Unimedia, что Шевчук не покидал страну через Кишиневский аэропорт.
«В Кишиневском аэропорту соблюдается юридическая процедура, как и на всей нашей границе. Если бы Шевчук пересек ее, были бы доказательства. Шевчук не проходил вчера через аэропорт. Я не знаю, откуда вы получили эти сведения, но на всякий случай распоряжусь проверить это еще раз. Сегодня я могу сказать точно — нет», — заявил Жиздан.