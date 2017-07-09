Источник сообщил об отъезде Шевчука в Москву

Источник: Noi.md

Бывший тираспольский лидер, скрывающийся от так называемых приднестровских властей, якобы улетел из Кишинева в Москву.

Он покинул Молдову чартерным рейсом, пишет tvrmoldova.md, цитируя источник в кишиневском парламенте.

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В четверг депутат ПКРМ Владимир Воронин заявил на заседании парламента, что Шевчук сбежал из страны.

Власти не подтвердили официально нахождение сепаратистского лидера на территории Молдовы, а в среду вечером источники Международного аэропорта Кишинёва подтвердили Report.md, что Шевчук покинул страну, и что он прошел через другой коридор, минуя пассажирский терминал и VIP зал.

С другой стороны, вчера министр внутренних дел Александр Жиздан подтвердил Unimedia, что Шевчук не покидал страну через Кишиневский аэропорт.