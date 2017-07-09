Путина возмутила «борзота» не платящего жалованье главы Нижнетагильского завода

Источник: Интерфакс

В воскресенье на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе «прямой линии».

«Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые прямо, скажем, не могут не взывать удивление», — заявил Путин.

Он обратил внимание на высказывание губернатора, который хвалился своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере.

«Но в целом, люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике», — отметил глава государства.

Путин показал одно из обращений, поступивших в ходе «прямой линии», от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — зарплату никто не получит.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что может быть этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит», — сказал Путин.

Как сообщается, Куйвашев дал поручение разыскать директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.