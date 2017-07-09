Луценко анонсировал новые уголовные дела в отношении нардепов и министров

«Анализ действий судебной ветви власти — исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому мы сосредоточены над деятелями прошлого и сегодняшнего дня из исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых говорится и о депутатах, и о действующих министрах. Хочу напомнить, что мы этим занимаемся параллельно с предоставлением оценки экс-президента Януковича, около двух десятков его соратников, которые разворовали страну, и следствие по всем ним закончено. За прошлый год мы отдали в суд 1,2 тыс. взяточников действующей власти. И в этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает страну», — заверил генпрокурор.