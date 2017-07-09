Луценко анонсировал новые уголовные дела в отношении нардепов и министров
Генпрокуратура сосредоточена над деятелями прошлого и нынешнего дня с исполнительной и законодательной ветвей власти.
Генпрокуратура сосредоточена над деятелями прошлого и нынешнего дня с исполнительной и законодательной ветвей власти.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал новые уголовные производства в отношении представителей нынешней власти — исполнительной и законодательной.
Об этом Луценко сказал в прямом эфире программы ТСН. Тиждень.
«Анализ действий судебной ветви власти — исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому мы сосредоточены над деятелями прошлого и сегодняшнего дня из исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых говорится и о депутатах, и о действующих министрах. Хочу напомнить, что мы этим занимаемся параллельно с предоставлением оценки
Как сообщал УНИАН, Луценко в июне направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представления на пленарной неделе, которая пройдет с 11 по 14 июля.