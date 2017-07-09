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22:15 (мск), источник: УНИАН

Луценко анонсировал новые уголовные дела в отношении нардепов и министров

Генпрокуратура сосредоточена над деятелями прошлого и нынешнего дня с исполнительной и законодательной ветвей власти.

Источник: УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко анонсировал новые уголовные производства в отношении представителей нынешней власти — исполнительной и законодательной.

Об этом Луценко сказал в прямом эфире программы ТСН. Тиждень.

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«Анализ действий судебной ветви власти — исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому мы сосредоточены над деятелями прошлого и сегодняшнего дня из исполнительной и законодательной ветвей власти. Так, мы сейчас рассматриваем дела, в которых говорится и о депутатах, и о действующих министрах. Хочу напомнить, что мы этим занимаемся параллельно с предоставлением оценки экс-президента Януковича, около двух десятков его соратников, которые разворовали страну, и следствие по всем ним закончено. За прошлый год мы отдали в суд 1,2 тыс. взяточников действующей власти. И в этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает страну», — заверил генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Луценко в июне направил в парламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит представления на пленарной неделе, которая пройдет с 11 по 14 июля.

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