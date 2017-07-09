Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга
Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга.
Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга.
«В соответствии с вашим обращением мной сегодня подписан Указ о праздновании 300-летия основания города Екатеринбург», — сообщил В. Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.