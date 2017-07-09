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22:26 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга

Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с вашим обращением мной сегодня подписан Указ о праздновании 300-летия основания города Екатеринбург», — сообщил В. Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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