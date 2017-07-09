Путин отчитал свердловского губернатора за сокращение бесплатных медицинских услуг

В воскресенье глава государства передал руководителю региона обращения и жалобы людей, поступившие в ходе прямой линии.

«Нерегулярное получение льготных лекарств. Муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Но так мы не договаривались никогда. Что это такое?», — озвучил В. Путин одно из обращений.

«Вы не должны снижать объём предоставления бесплатных услуг. А в-третьих, уж совсем — муниципальные медицинские учреждения, это же муниципальная собственность, скорее всего, переводить в частные. Практически это скрытая приватизация, если там открывают платные клиники», — отметил В. Путин.

Он также зачитал губернатору некоторые жалобы и возмущения граждан.