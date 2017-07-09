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22:24 (мск), источник: Интерфакс

Путин отчитал свердловского губернатора за сокращение бесплатных медицинских услуг

Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС — Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с сокращением бесплатных услуг в медицинских учреждениях региона.

В воскресенье глава государства передал руководителю региона обращения и жалобы людей, поступившие в ходе прямой линии.

«Нерегулярное получение льготных лекарств. Муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Но так мы не договаривались никогда. Что это такое?», — озвучил В. Путин одно из обращений.

«Вы не должны снижать объём предоставления бесплатных услуг. А в-третьих, уж совсем — муниципальные медицинские учреждения, это же муниципальная собственность, скорее всего, переводить в частные. Практически это скрытая приватизация, если там открывают платные клиники», — отметил В. Путин.

Он также зачитал губернатору некоторые жалобы и возмущения граждан.

«Так плохо как сейчас, не было никогда», — прочитал глава государства одно из поступивших обращений. При этом он отметил, что в целом по стране отмечаются успехи в развитии здравоохранения, о чем свидетельствует увеличение продолжительности жизни россиян и другие показатели.

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