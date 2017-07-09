Путин заявил о способности Екатеринбурга провести «ЭКСПО-2025» и обратил внимание на быструю цифровизацию мировой экономики

Источник: AP 2017

«Все вы, конечно, знаете, что Екатеринбург борется за право проведения в 2025 году, сейчас только что с губернатором обсуждали это, за право проведения здесь, в Екатеринбурге, всемирной выставки «ЭКСПО». Евгений Владимирович (губернатор Свердловской области Е. Куйвашев — ИФ) настойчиво, убежденно и планомерно отстаивает участие в этом проекте.

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Инициатива Екатеринбурга была официально поддержана и правительством России", — сказал В. Путин, выступая на церемонии открытия Международной промышленной поставки «Иннопром-2017».

В мае, добавил глава государства, Екатеринбург был включен в число претендентов на проведение «ЭКСПО».

«Теперь надо также успешно пройти следующие отборочные этапы. Опыт “Иннопрома”, безусловно, поможет провести “ЭКСПО” на самом высоком уровне, если это будет доверено нашей стране», — сказал президент РФ.

В этом году на «Иннопроме» представлено 20 государств и более 600 крупнейших международных компаний, заметил В. Путин, основным партнером стала Япония — «мировой технологический лидер, один из важнейших перспективных партнеров России».

Главная тема выставки — умные производства. «Сегодня это определяющее направление роста мировой экономики. Цифровизация, формирование нового технологического уклада идут быстрыми, очень быстрыми темпами, и также стремительно меняют условия развития, как это было с появлением Интернета», — сказал президент РФ.

Россия уделяет особое внимание продвижению цифровой экономики.