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23:22 (мск), источник: ТАСС

Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом

Пресс-секретарь президента России предположил, что американский лидер также удовлетворен прошедшими в Гамбурге переговорами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен результатами своей первой очной встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая стала центральным событием двухдневного саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ
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По словам Пескова, все попытки выявить победителя в ходе данных переговоров являются «абсурдной постановкой вопроса». «На самом деле после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все», — сказал Песков.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге в пятницу. Она продолжалась более двух часов вместо запланированных тридцати минут. Сообщалось, что президенты России и США обсудили, в частности, урегулирование в Сирии и на Украине, ситуацию на Корейском полуострове, вопросы обеспечения безопасности в киберпространстве.

Комментарии
1
дядя Коля
А пресс- конференция где была ? Не возле забора у огорода с картошкой , как у иных Петров с сизым носом ? ?
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