Песков: Путин остался доволен первой встречей с Трампом

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин доволен результатами своей первой очной встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая стала центральным событием двухдневного саммита G20 в Гамбурге. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи. Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

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По словам Пескова, все попытки выявить победителя в ходе данных переговоров являются «абсурдной постановкой вопроса». «На самом деле после того, как прошла эта встреча, можно с уверенностью сказать, что, наверное, победили все», — сказал Песков.