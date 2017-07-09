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9 июля, источник: Sputnik.by

Лукашенко пригласил американскую делегацию ОБСЕ на учения «Запад-2017»

Глава американской делегации выразил желание чаще приезжать в нашу страну, и пожелал, чтобы больше белорусов приезжали в США.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично пригласил американскую делегацию ПА ОБСЕ посетить военные учения «Запад-2017» в сентябре. Об этом сообщил глава американской делегации Роджер Уикер в эфире в интервью передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

«Он заверил нас, что наблюдателям будет рад. Рад видеть нас в их числе», — сказал член Сената Конгресса США Уикер.

Глава делегации выразил желание чаще приезжать в нашу страну, и пожелал, чтобы больше белорусов приезжали в США.

«Думаю, когда видишь людей, чем люди живут. Думаешь об общих ценностях для всего человечества», — пояснил он.

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