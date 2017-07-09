Лукашенко пригласил американскую делегацию ОБСЕ на учения «Запад-2017»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко лично пригласил американскую делегацию ПА ОБСЕ посетить военные учения «Запад-2017» в сентябре. Об этом сообщил глава американской делегации Роджер Уикер в эфире в интервью передаче «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

«Он заверил нас, что наблюдателям будет рад. Рад видеть нас в их числе», — сказал член Сената Конгресса США Уикер.

Глава делегации выразил желание чаще приезжать в нашу страну, и пожелал, чтобы больше белорусов приезжали в США.