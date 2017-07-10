НАТО может потерять постоянного российского представителя

— Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко (действующий постоянный представитель России при альянсе) вернется в Москву, — сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в МИД России.
При этом Москва не спешит с таким решением и надеется всё-таки провести конструктивную дискуссию с НАТО на предстоящей встрече 13 июля.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что возможные меры со стороны Москвы вполне оправданы, учитывая отказ альянса от сотрудничества с Россией. Джабаров надеется, что многое будет зависеть от отношений России и США.
Конечно, сейчас у нас с НАТО отношения не самые радужные. В этом не вина России, так как мы всегда были готовы к сотрудничеству. А НАТО в одностороннем порядке его свернуло. Я надеюсь, что нам удастся восстановить отношения на приемлемом уровне.
Владимир ДжабаровПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам