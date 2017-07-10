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02:01 (мск), источник: Известия

НАТО может потерять постоянного российского представителя

Министерство иностранных дел России рассматривает возможность понизить уровень представительства РФ при НАТО. Это связано с тем, что Североатлантический альянс не настроен на конструктивный диалог с Москвой, любые беседы перерастают в обвинения против российской стороны.

Источник: Reuters

— Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко (действующий постоянный представитель России при альянсе) вернется в Москву, — сообщил «Известиям» высокопоставленный источник в МИД России.

При этом Москва не спешит с таким решением и надеется всё-таки провести конструктивную дискуссию с НАТО на предстоящей встрече 13 июля.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал «Известиям», что возможные меры со стороны Москвы вполне оправданы, учитывая отказ альянса от сотрудничества с Россией. Джабаров надеется, что многое будет зависеть от отношений России и США.

Конечно, сейчас у нас с НАТО отношения не самые радужные. В этом не вина России, так как мы всегда были готовы к сотрудничеству. А НАТО в одностороннем порядке его свернуло. Я надеюсь, что нам удастся восстановить отношения на приемлемом уровне.
Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам
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