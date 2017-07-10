НАТО может потерять постоянного российского представителя

Конечно, сейчас у нас с НАТО отношения не самые радужные. В этом не вина России, так как мы всегда были готовы к сотрудничеству. А НАТО в одностороннем порядке его свернуло. Я надеюсь, что нам удастся восстановить отношения на приемлемом уровне.

Владимир Джабаров Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам