Генсек НАТО прибыл с визитом в Киев

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Делегация Североатлантического альянса в составе 29 послов стран-членов НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом прибыла в Киев.
В программе визита участие Столтенберга в открытии выставки «Украина-НАТО. Формула безопасности», которая будет проходить в Мистецьком арсенале с 11 по 30 июля и посвящена 20-й годовщине подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и Североатлантическим альянсом.
Генсек НАТО встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с премьер-министром Владимиром Гройсманом, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, руководителями депутатских фракций и председателями парламентских комитетов, которые приобщены к евроатлантической интеграции.
Запланировано выступление Столтенберга перед народными депутатами в сессионном зале. Кроме этого делегация Североатлантического совета примет участие в открытии нового здания представительства НАТО в Киеве.
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