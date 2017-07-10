Трамп заявил о неверии в реализацию одной из договоренностей с Путиным

Обсуждение с президентом России Владимиром Путиным возможности создания совместной группы по кибербезопасности не означает, что президент США Дональд Трамп верит в перспективу реализации этой идеи. Об этом сам Трамп написал в Twitter.
«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — написал Трамп.
Первая личная встреча лидеров России и США произошла 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут. Присутствовавший при беседе двух президентов глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что лидеры сошлись в оценке важности решения проблем кибербезопасности. Стороны договорились, что эти вопросы станут предметом двустороннего взаимодействия и будет создана рабочая группа, отметил министр.
Чёт он принимает. лекарственное...