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05:03 (мск), источник: РБК

Трамп заявил о неверии в реализацию одной из договоренностей с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в перспективу создания совместной с Россией двусторонней группы по вопросам кибербезопасности, хотя он и обсуждал этот вопрос во время личной встречи с Владимиром Путиным.

Источник: AP 2017

Обсуждение с президентом России Владимиром Путиным возможности создания совместной группы по кибербезопасности не означает, что президент США Дональд Трамп верит в перспективу реализации этой идеи. Об этом сам Трамп написал в Twitter.

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«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — написал Трамп.

Первая личная встреча лидеров России и США произошла 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20. Она продлилась 2 часа 15 минут. Присутствовавший при беседе двух президентов глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что лидеры сошлись в оценке важности решения проблем кибербезопасности. ​Стороны договорились, что эти вопросы станут предметом двустороннего взаимодействия и будет создана рабочая группа, отметил министр.

Комментарии
2
алекс ефимова
Там помню,здесь не буду....((((
Чёт он принимает. лекарственное...
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Аркадий Резепов
В общем то , ничего удивительного в этом нет . Времена абсолютной монархии давно пройдены, и любому президенту приходится озвучивать результирующую сумму векторов силы, дабы не повторить ошибку Юлия Цезаря.
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