Трамп заявил о неверии в реализацию одной из договоренностей с Путиным

Источник: AP 2017

Обсуждение с президентом России Владимиром Путиным возможности создания совместной группы по кибербезопасности не означает, что президент США Дональд Трамп верит в перспективу реализации этой идеи. Об этом сам Трамп написал в Twitter.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло!» — написал Трамп.