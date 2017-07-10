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04:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутская область упростит условия строительных гостендеров

УФАС зафиксировало случаи выставления излишних требований.

Власти Иркутской области намерены упростить условия тендеров, в которых участвуют застройщики, возводящие или ремонтирующие социальные объекты за госсчет. Об этом сообщается на официальном портале региона.

Уточняется, что антимонопольное ведомство зафиксировало случаи выставления излишних требований к характеристикам строительных материалов, вплоть до химического состава арматуры. Причиной этого, как поясняется, может быть желание заказчика заключить контракт с конкретным поставщиком.

Участники рынка вышли к властям с инициативой отменить требования к строительным материалам, если заключаются небольшие контракты по ремонтным работам, где не требуется закупки специального оборудования и применения высоких технологий.

Вместо этого предлагается ввести требование об использовании строительных материалов, соответствующих ГОСТу.

Губернатор дал поручение проработать этот вопрос и изучить опыт других регионов страны. В частности, по данным федеральной антимонопольной службы, такую практику ввели в Республике Бурятия.

«Строительная сфера является одной из самых коррупционных отраслей, и проходящие через нее большие объемы денежных средств являются мощной питательной средой для нарушений законодательства. Результативное противодействие коррупции во многом зависит от последовательной государственной политики», — приводит пресс-служба правительства слова губернатора Сергея Левченко.

Добавим, закупки для регионального правительства осуществляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области.

В 2016 году оно провело 306 закупок в сфере строительства на общую сумму 13 млрд рублей. Было заключено 286 контрактов. По причине несоответствия предложений участников требованиям к строительным материалам было отклонено 300 заявок, это 11,5% от общего числа.

В антимонопольный орган было подано 13 жалоб, по 6 из них заказчик был признан нарушившим требования законодательства.

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