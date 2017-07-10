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07:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Прокуратура подтвердила многомиллионные злоупотребления в омской администрации

Мэру Омска была выписана премия в размере 2,26 млн рублей.

Прокуратура Омска внесла представление мэру города Вячеславу Двораковскому и городскому совету с требованием отменить крупные премии высокопоставленным чиновникам горадминистрации, выписываемые в условиях дефицита бюджета, сообщила журналистам старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

«Получатели денежных выплат — мэр и ряд представителей его команды: руководители департаментов администрации и заместители», — сообщила представитель прокуратуры.

Так, по информации надзорного ведомства, в 2014 году мэру Омска Вячеславу Двораковскому была выписана премия в размере 2,26 млн рублей. При этом общий доход главы города за год составил 5,5 млн рублей.

В 2015 году В. Двораковский был премирован на 2,14 млн рублей, в 2016 году размер вознаграждения «уменьшился» до 1,9 млн рублей. В текущем году мэр также получил премию в сумме 954 тыс. рублей при общем доходе за этот период в 1,9 млн рублей.

Кроме того, денежные выплаты, сопоставимые по размерам с зарплатами, получали пять заместителей мэра и ряд руководителей департаментов, причем некоторые — не единожды. В качестве обоснований значились формулировки «за выполнение особо важных и сложных служебных заданий».

Татьяна Булихова добавила, что федеральное законодательство допускает возможность выплаты денежных средств мэру, если при этом соблюдаются требования бюджетного законодательства РФ. Однако бюджет города на протяжении длительного времени является дефицитным с тенденцией к увеличению долга, а городская администрация не исполняет значительное число судебных решений по социально значимым вопросам, например, расселению аварийных домов, капитальному ремонту жилья, ремонт улиц и др.

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