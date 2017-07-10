Прокуратура подтвердила многомиллионные злоупотребления в омской администрации

Прокуратура Омска внесла представление мэру города Вячеславу Двораковскому и городскому совету с требованием отменить крупные премии высокопоставленным чиновникам горадминистрации, выписываемые в условиях дефицита бюджета, сообщила журналистам старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

«Получатели денежных выплат — мэр и ряд представителей его команды: руководители департаментов администрации и заместители», — сообщила представитель прокуратуры.

Так, по информации надзорного ведомства, в 2014 году мэру Омска Вячеславу Двораковскому была выписана премия в размере 2,26 млн рублей. При этом общий доход главы города за год составил 5,5 млн рублей.

В 2015 году В. Двораковский был премирован на 2,14 млн рублей, в 2016 году размер вознаграждения «уменьшился» до 1,9 млн рублей. В текущем году мэр также получил премию в сумме 954 тыс. рублей при общем доходе за этот период в 1,9 млн рублей.

Кроме того, денежные выплаты, сопоставимые по размерам с зарплатами, получали пять заместителей мэра и ряд руководителей департаментов, причем некоторые — не единожды. В качестве обоснований значились формулировки «за выполнение особо важных и сложных служебных заданий».