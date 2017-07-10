Экс-глава города Назарово Юлия Стрельникова снова идет во власть

Экс-глава города Назарово Юлия Стрельникова заявила о желании стать депутатом Городского Совета. В территориальный избирком поступило уведомление об участии в выборах представителей местного отделения «Патриотов России», которое возглавила Стрельникова. Об этом сообщает издание «Назарово онлайн».

27 апреля горсовет отправил в отставку главу города. Поводом стало то, что местные парламентарии второй год подряд признали работу мэра неудовлетворительной. Вопрос об отставке подняла группа депутатов, все члены которой состоят во фракции «Единая Россия». При этом Юлия Стрельникова выиграла выборы мэра в 2014 году при поддержке «Патриотов России», за которыми в Красноярском крае стоит влиятельный бизнесмен Анатолий Быков.