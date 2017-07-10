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05:51 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Экс-глава города Назарово Юлия Стрельникова снова идет во власть

Выборы запланированы на 10 сентября.

Экс-глава города Назарово Юлия Стрельникова заявила о желании стать депутатом Городского Совета. В территориальный избирком поступило уведомление об участии в выборах представителей местного отделения «Патриотов России», которое возглавила Стрельникова. Об этом сообщает издание «Назарово онлайн».

27 апреля горсовет отправил в отставку главу города. Поводом стало то, что местные парламентарии второй год подряд признали работу мэра неудовлетворительной. Вопрос об отставке подняла группа депутатов, все члены которой состоят во фракции «Единая Россия». При этом Юлия Стрельникова выиграла выборы мэра в 2014 году при поддержке «Патриотов России», за которыми в Красноярском крае стоит влиятельный бизнесмен Анатолий Быков.

Решение депутатов Стрельникова пыталась оспорить в суде.

Полномочия депутатов действующего Назаровского горсовета заканчиваются осенью. Выборы запланированы на 10 сентября 2017 года.

В 2015 году заксобрание края по инициативе губернатора Виктора Толоконского отменило прямые выборы глав городов — мэров выбирают горсоветы по представлению конкурсной комиссии. Назарово — городской округ в Красноярском крае, в 220 км западнее краевого центра. Численность населения города составляет 51 тыс. человек.

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