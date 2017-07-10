РЛС «Воронеж-М» в Иркутской области отследила ракетные испытания КНДР

Источник: IrkutskMedia.ru

РЛС «Воронеж-М» расположенная в Усолье-Сибирском Приангарья зафиксировала пуск северокорейской баллистической ракеты. Справка российского министерства обороны и схема полета ракеты были распространены как документ Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «Новости».

«4 июля 2017 года радиолокационной станцией типа “Воронеж”, размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса “Хвасон” Корейской народной демократической республики с ракетного полигона “Тончандон” (100 км северо-западнее Пхеньяна)», — говорится в справке, которая вместе со схематической иллюстрацией с указанием параметров полета была направлена генсеку ООН и председателю Совета безопасности.