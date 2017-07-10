РЛС «Воронеж-М» в Иркутской области отследила ракетные испытания КНДР
Документы по запуску и полету ракеты были переданы в ООН.
Документы по запуску и полету ракеты были переданы в ООН.
РЛС «Воронеж-М» расположенная в
«4 июля 2017 года радиолокационной станцией типа “Воронеж”, размещенной в Иркутской области, отслеживался пуск баллистической ракеты средней дальности класса “Хвасон” Корейской народной демократической республики с ракетного полигона “Тончандон” (100 км
США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков отмечает, что санкции «загоняют в тупик» проблемы на Корейском полуострове.