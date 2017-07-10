Казахстан выйдет из соглашения с ОПЕК — Бозумбаев

Источник: 365info.kz

Казахстан выйдет из соглашения с ОПЕК по сокращению нефтедобычи, при этом резкого расширения производства «черного золота» в стране не планируется. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на министра энергетики РК Каната Бозумбаева.

Со слов главы минэнерго, в 2017 году Казахстан, вероятнее всего, перевыполнит годовой план в 81 млн тонн добытой нефти. Министр считает, что в нефтяной отрасли год закончится на отметке 50 долларов за баррель. Между тем, по словам Бозумбаева, пока Казахстан добывает нефть в объемах, предусмотренных соглашением.