Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Охлобыстин, Валерия и Газманов-мл. на премьере совместной ленты
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Меркель отреагировала на действия дочери Трампа на G20
В России массово закрываются агентства недвижимости
Путин: у Киева остался только 1 товар, которым он успешно торгует
Визит главы Китая в Россию Что обсудили, а также какие документы подписали Путин и Си Цзиньпин в Москве
Чадов и Снигирь вместе снялись в сериале: первые кадры
Назван самый богатый супергерой мира
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Россиянина подозревают в убийстве 40 бойцов АТО – СМИ
СМИ: Турция не даст никому замолчать вопрос Крыма
32-летняя модель весом 155 кг вышла замуж (фото)
Как 59-летняя Шэрон Стоун выглядит на пляже (фото)
Американские СМИ обсуждают возможности крылатых ракет из России
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
В России массово закрываются агентства недвижимости
5 способов сэкономить на обоях
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Щиты Венесуэлы
08:23 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Спецпредставитель США озвучил «лучшую помощь» Украине

По словам специального представителя США по Украине Курта Уолкера, лучший способ противостоять нападениям на Украину — это усиление самой Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Новый специальный представитель США по Украине Курт Уолкер заявил, что лучшей помощью Украине будет сделать ее сильной демократией.

Читайте также
Лубкивский: США ожидают от Украины быстрых и эффективных действий

«Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде — это усиление Украины. (…) Чтобы она была привлекательна для восточных регионов, и чтобы на нее не смогла повлиять российская дезинформация», — сказал Уолкер в интервью Голосу Америки.

Уолкер также отметил, что любой запрет информации не есть правильным способом решения проблемы. Он выступил за полную прозрачность в информационном пространстве.

Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что специальный представитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках визита в Киев представит президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также обсудит с украинским лидером ход реформ в стране и «всестороннюю помощь» США в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины.

 Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Илон Маск рассказал о надвигающейся на человечество катастрофе
Как Меркель приняла Путина на встрече участников G20
Путин: Надо разобраться с «борзотой» на заводе в Нижнем Тагиле
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Трамп усомнился в реализации одной из договоренностей с Путиным
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Российский боксер защитил титул чемпиона мира WBA
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь