Спецпредставитель США озвучил «лучшую помощь» Украине

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Новый специальный представитель США по Украине Курт Уолкер заявил, что лучшей помощью Украине будет сделать ее сильной демократией.

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«Лучший способ противостоять нападениям на Украину и российской пропаганде — это усиление Украины. (…) Чтобы она была привлекательна для восточных регионов, и чтобы на нее не смогла повлиять российская дезинформация», — сказал Уолкер в интервью Голосу Америки.

Уолкер также отметил, что любой запрет информации не есть правильным способом решения проблемы. Он выступил за полную прозрачность в информационном пространстве.

Государственный департамент США назначил бывшего посла страны в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что специальный представитель США по Украине Курт Уолкер останется в Киеве на несколько дней для координации дальнейших шагов.