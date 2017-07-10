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08:31 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев встретится с работниками тагильского предприятия, которые пожаловались Путину

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев намерен встретиться с сотрудниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались Владимиру Путину на невыплату зарплаты.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы Среднего Урала.

Напомним, 9 июля в ходе встречи с Куйвашевым Путин рассказал о поступившем ему в ходе «Прямой линии» 15 июня обращении: «Я вам это передам, вам нужно будет лично этим позаниматься. Владелец завода — надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно — якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда такое хамство по отношению к людям».

«Люди в беде не останутся. Я с заводчанами сам обязательно встречусь, — прокомментировал Евгений Куйвашев после встречи с президентом. — Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Обязательно разберемся, в чем причина невыплат. Если есть какие-то объективные трудности — поможем, а если нет — вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объёме.

В ситуации уже разбирается СКР.

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