МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» готовится к приезду Путина
Для президента проведут персональную экскурсию по ИННОПРОМу.
Для президента проведут персональную экскурсию по ИННОПРОМу.
Организаторы выставки ИННОПРОМ-2017 готовятся к приему президента РФ Владимира Путина в стенах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». На выставку уже прибыл врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, которому предстоит провести для главы государства экскурсию по ИННОПРОМу, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».
Чуть позже в МВЦ приехал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Подтягиваются и представители компаний, чьи стенды представлены на ИННОПРОМе. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», одним из первых — за час до приезда президента — в МВЦ появился глава РМК Игорь Алтушкин.
Впрочем, не все
Тем временем организаторы отрабатывают маршрут передвижения российского лидера по выставке.
Президенту на стенде Синары покажут ролик про строительство «Екатеринбург Арены».
К докладу готовятся председатель совета директоров ТМК и Группы Синара Дмитрий Пумпянский и член совета директоров
Павильоны ИННОПРОМа в настоящее время по большей части пусты. Присутствуют только организаторы, небольшое количество представленных компаний и пресса — с 10.00 до 12.00 в МВЦ будет проходить персональная экскурсия для Владимира Путина, который, к слову, впервые посещает выставку в Екатеринбурге.
Финальная точка подготовки к приезду главы государства — расстановка представителей прессы по маршруту президента.