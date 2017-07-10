Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
"Путин обвел Трампа вокруг пальца": американские СМИ о G20
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото)
Северная Корея заявила о запуске межконтинентальной ракеты Почему Пхеньян сделал это в день независимости США?
Путин поразил встречающую высоких гостей на G20 девушку
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Киевские чиновники продали США секреты советского радара – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Егор Кончаловский рассказал о состоянии дочери Высоцкой
Лидер "Океана Эльзы" назвал "настоящее имя" врага Украины - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
24Юбилей Тома Круза
10:54 (мск), источник: Интерфакс

Самолет НАТО в небе над Балтикой опасно сблизился с пассажирским самолетом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Иностранный самолет-разведчик в небе над Балтикой вблизи Калининграда в выходные подошел на близкий эшелон к пассажирскому самолету, направлявшемуся из Хельсинки в Мюнхен. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера. Самолетам удалось благополучно разойтись благодаря усилиям экипажа», — сказал источник.

Он сообщил, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.

«Предварительно, иностранное воздушное судно Боинг RIVET Goint с четырьмя реактивными двигателями было оснащено оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки. По коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО», — сказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Умер бывший солист "Иванушек International"
МВД предложило отбирать детей у "опасных" родителей
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Польша построит систему ПРО на основе Patriot за 10 лет
В Европарламенте недовольны предложением Лондона по гражданам ЕС
Китай указал США на ошибку пресс-службы Белого дома
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга» Концепт «Волга 2020», разработанный дизайнером Александром Штормом, является попыткой воскресить культовый советский бренд
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Российский актер Яценко получил приз фестиваля в Карловых Варах На международном киносмотре в Чехии наградили лучших актера, режиссера и назвали лучший фильм
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
Россиян освободят от платы за установку и поверку счетчиков
Эксперты назвали главных российских застройщиков
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь