Самолет НАТО в небе над Балтикой опасно сблизился с пассажирским самолетом
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Иностранный
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU — Иностранный
«Экипаж пассажирского А-321, направлявшегося из Хельсинки в Мюнхен, во время пролета над Балтийским морем в 100 км от Калининграда, доложил о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом, который находился на эшелоне всего на 150 м выше пассажирского лайнера. Самолетам удалось благополучно разойтись благодаря усилиям экипажа», — сказал источник.
Он сообщил, что инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря.
«Предварительно, иностранное воздушное судно Боинг RIVET Goint с четырьмя реактивными двигателями было оснащено оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосьемки. По коду ответчика, он принадлежал одной из стран НАТО», — сказал он.