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08:53 (мск), источник: Вести - Самара

Сегодня в Самаре проведёт работу мобильная приемная губернатора

Сегодня в Самаре проведёт работу мобильная приемная губернатора. Она создана по аналогии с мобильной приемной Президента России.

Цель проекта — на месте разобраться в проблемах, которые волнуют граждан, и найти решение. На место специалисты будут выезжать по конкретному обращению. А до этого, заранее вся информация отрабатывается вместе с профильными ведомствами, чтобы максимально качественно рассмотреть все возможные варианты разрешения проблемы.

 Уже на месте, в присутствии заявителя, будет утверждаться план действий. Т.е. гражданин получит детальную информацию кто именно и как именно готов решать обозначенный вопрос.

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