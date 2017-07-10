Сегодня в Самаре проведёт работу мобильная приемная губернатора

Цель проекта — на месте разобраться в проблемах, которые волнуют граждан, и найти решение. На место специалисты будут выезжать по конкретному обращению. А до этого, заранее вся информация отрабатывается вместе с профильными ведомствами, чтобы максимально качественно рассмотреть все возможные варианты разрешения проблемы.



Уже на месте, в присутствии заявителя, будет утверждаться план действий. Т.е. гражданин получит детальную информацию кто именно и как именно готов решать обозначенный вопрос.