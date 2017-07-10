Политолог о том, какие партии войдут в следующий состав парламента

По результату опроса Центра социологических исследований CBX-AXA, если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то Партия социалистов заручилась бы самой высокой поддержкой избирателя, набрав более 31% голосов. На втором месте, с отставанием вполовину расположилась бы партия Майи Санду «Действие и солидарность» с 14,2 процента голосов.