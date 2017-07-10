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09:29 (мск), источник: Sputnik.md

Политолог о том, какие партии войдут в следующий состав парламента

Политолог, доктор философии Борис Шаповалов в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал электоральные шансы ведущих молдавских партий и дал неутешительный прогноз для тех политформирований, которым не светит войти в следующий состав парламента республики.

Источник: Sputnik.md

По результату опроса Центра социологических исследований CBX-AXA, если бы в следующее воскресенье состоялись парламентские выборы, то Партия социалистов заручилась бы самой высокой поддержкой избирателя, набрав более 31% голосов. На втором месте, с отставанием вполовину расположилась бы партия Майи Санду «Действие и солидарность» с 14,2 процента голосов.

Правящая Демпартия, согласно данным социологов, получила бы немногим менее 4,5 процентов голосов.

Вне парламентских стен рискуют остаться ПКРМ, которая заручится поддержкой немногим более двух процентов избирателей, и партия Михая Гимпу, которой симпатизируют чуть более половины процента опрошенных.

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