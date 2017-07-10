Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Самарской области

Зарплаты, дороги, детские сады, благоустройство территорий — качество жизни населения Самарской области напрямую зависит от собираемости налогов. И повлиять на собственное благосостояние может каждый. В нашем регионе уже существуют практика, когда активисты общественных советов, совершая рейды по торговым точкам, выявляли контрафактную продукцию. И только на штрафах возвращали в бюджет крупные суммы и стимулировали возврат налогов.

Активность граждан — это и качество капитального ремонта. К слову, по собираемости денег в фонд, наш регион в первой пятерке страны. А ведь каждый рубль — это наши деньги! Общественные советы теперь будут обучать граждан принимать работы — составлять акты, сметы, контролировать сами работы, менять их виды — а это утепление фасадов и погодозависимая автоматика на теплоузлах. Прямая выгода при начислении квартплат.