Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Самарской области

Зарплаты, дороги, детские сады, благоустройство территорий — качество жизни населения Самарской области напрямую зависит от собираемости налогов. И повлиять на собственное благосостояние может каждый. В нашем регионе уже существуют практика, когда активисты общественных советов, совершая рейды по торговым точкам, выявляли контрафактную продукцию. И только на штрафах возвращали в бюджет крупные суммы и стимулировали возврат налогов.
Активность граждан — это и качество капитального ремонта. К слову, по собираемости денег в фонд, наш регион в первой пятерке страны. А ведь каждый рубль — это наши деньги! Общественные советы теперь будут обучать граждан принимать работы — составлять акты, сметы, контролировать сами работы, менять их виды — а это утепление фасадов и погодозависимая автоматика на теплоузлах. Прямая выгода при начислении квартплат.
Речь зашла и о лицензировании управляющих компаний. Губернатор подчеркнул, что наш регион — единственный в стране, где за последние годы не появилось ни одного нового обманутого дольщика. Опыт борьбы с недобросовестными застройщиками необходимо перенести и в практику работы с управляющими компаниями. Опять же, в тесном взаимодействии с общественными советами, жестко добиваться результата.