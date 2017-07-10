Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
"Путин обвел Трампа вокруг пальца": американские СМИ о G20
Россиян лишили возможности снизить налог на недвижимость
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Самая красивая женщина мира: главные роли Джины Лоллобриджиды
Егор Корешков сменил имидж ради съемок в «Отеле Элеон»
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Украинский эксперт: русскоязычные жители переиначивают страну
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Александр Овечкин и Анастасия Шубская устроили шикарную свадьбу
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
Лидер "Океана Эльзы" указал на главного врага украинцев - СМИ
СМИ рассказали о стычке Трампа и Путина на встрече
Собянин показал будущие квартиры жителей хрущевок
Как больше не слышать соседей за стеной
Фоторепортажи
1310 лет назад в продажу поступил первый iPhone
12В Музеоне стартует Moscow Flower Show
10:05 (мск), источник: Вести - Самара

Губернатор Николай Иванович Меркушкин провел координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Самарской области

Обеспечение правопорядка на территории региона стало главной темой большого совещания. Губернатор, министры и представители силовых ведомств говорили о собираемости налогов, капитальном ремонте и работе управляющих компаний.

Зарплаты, дороги, детские сады, благоустройство территорий — качество жизни населения Самарской области напрямую зависит от собираемости налогов. И повлиять на собственное благосостояние может каждый. В нашем регионе уже существуют практика, когда активисты общественных советов, совершая рейды по торговым точкам, выявляли контрафактную продукцию. И только на штрафах возвращали в бюджет крупные суммы и стимулировали возврат налогов.

Активность граждан — это и качество капитального ремонта. К слову, по собираемости денег в фонд, наш регион в первой пятерке страны. А ведь каждый рубль — это наши деньги! Общественные советы теперь будут обучать граждан принимать работы — составлять акты, сметы, контролировать сами работы, менять их виды — а это утепление фасадов и погодозависимая автоматика на теплоузлах. Прямая выгода при начислении квартплат.

Речь зашла и о лицензировании управляющих компаний. Губернатор подчеркнул, что наш регион — единственный в стране, где за последние годы не появилось ни одного нового обманутого дольщика. Опыт борьбы с недобросовестными застройщиками необходимо перенести и в практику работы с управляющими компаниями. Опять же, в тесном взаимодействии с общественными советами, жестко добиваться результата.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Куйвашев сообщил о поиске средств для выплаты зарплаты на заводе
СМИ: НАТО может потерять постоянного российского представителя
Маккейн: США проигрывают войну в Афганистане
ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка «Югра»
В Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании полковника из РФ
Трамп усомнился в реализации одной из договоренностей с Путиным
Первый вице-премьер Калмыкии арестован по делу о мошенничестве
Спорт
Смолов получил травму и оказался в центре скандала Рассказываем о товарищеском матче ЦСКА — «Краснодар» и ситуации, сложившейся вокруг травмы форварда южан Федора Смолова
Авто
Летающие мотоциклисты на Red Bull X-Fighters: онлайн эфир Знаете, что такое Red Bull X-Fighters? Это одно из самых ярких шоу мотофристайла
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Владимира Этуша выписали из больницы 95-летний артист покинул НИИ имени Склифосовского после продлившейся 11 дней госпитализации
Недвижимость
5 способов сэкономить на обоях
В Москве упали цены на новостройки
Как улучшить звукоизоляцию и больше не слышать соседей за стеной
В России массово закрываются агентства недвижимости
Леди
Что делать тем, кто боится летать на самолете (фото) Главный редактор «Леди.Mail.Ru» Надежда Сокирская отправилась на самые известные в России трехдневные курсы для аэрофобов
Дети
Екатерина Вилкова и Илья Любимов показали редкое семейное фото Звездная семья проводит каникулы в Нижегородской области.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь