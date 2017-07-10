Омич хочет стать главой Удмуртии

Документы для участия в выборах главы Удмуртии в центральную избирательную комиссию подал уроженец Омской области Павел Бутченко. Он представляет «Партию возрождения России». Бутченко родился в селе Новоархангелка Любинского района 16 декабря 1982 года.

Образование кандидат в главы Удмуртии получил в Удмуртском государственном университете. Павел Бутченко возглавляет республиканское отделение «Партии возрождения России». Теперь для участия в выборах уроженцу Омской области необходимо преодолеть муниципальный фильтр.