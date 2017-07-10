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10:23 (мск), источник: ТАСС

Путину на «Иннопроме» понравилась диспетчерская система — можно смотреть за Собяниным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании «Уральские локомотивы», пошутив, что она позволит даже удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина.

Источник: AP 2017

В ходе осмотра экспонатов выставки «Иннопром-2017» руководство компании рассказало президенту о возможностях данной системы, которые позволяют удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.

«Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин.

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