Путину на «Иннопроме» понравилась диспетчерская система — можно смотреть за Собяниным
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил возможности
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил возможности
В ходе осмотра экспонатов выставки «Иннопром-2017» руководство компании рассказало президенту о возможностях данной системы, которые позволяют удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.
«Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает», — пошутил Путин.