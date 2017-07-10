Роман Амбарцумян представлен в качестве директора департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода

Сегодня в ходе оперативного совещания и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов представил Романа Амбарцумяна в должности.

Напомним, что в первом полугодии 2017 года обязанности директора департамента исполнял Руслан Бадретдинов. В декабре 2016 года этот пост покинул Даниил Смирнов, проработавший в должности после утверждения сити-менеджером чуть более полугода — с июня 2016 года.

СПРАВКА

Роман Амбарцумян родился 31 июля 1980 года. Окончил Механико-математический факультет ННГУ. Был генеральным директором компании «Советник будущего», помощником главы Кстовского района Нижегородской области. В 2010 году баллотировался в Думу Нижнего Новгорода от партии ЛДПР по округу № 16 (депутатом по этому округу тогда стал Роман Буланов).