Роман Амбарцумян представлен в качестве директора департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода

Сегодня в ходе оперативного совещания и.о. главы горадминистрации Сергей Миронов представил Романа Амбарцумяна в должности.
Напомним, что в первом полугодии 2017 года обязанности директора департамента исполнял Руслан Бадретдинов. В декабре 2016 года этот пост покинул Даниил Смирнов, проработавший в должности после утверждения сити-менеджером чуть более полугода — с июня 2016 года.
Роман Амбарцумян родился 31 июля 1980 года. Окончил Механико-математический факультет ННГУ. Был генеральным директором компании «Советник будущего», помощником главы Кстовского района Нижегородской области. В 2010 году баллотировался в Думу Нижнего Новгорода от партии ЛДПР по округу № 16 (депутатом по этому округу тогда стал Роман Буланов).
Работал в 2000—2016 годах, в частности, в избирательных штабах Дмитрия Бирмана (выборы в Думу Нижнего Новгорода, 2000 год), Александра Яицкого (Заксобрание Нижегородской области, 2002 год), Олега Молькова (выборы на пост главы администрации Кстовского района, 2005 год), Алексея Гойхмана и Романа Буланова (Гордума, 2010). В 2016 году консультировал предвыборные штабы НРО «Патриоты России», кандидата в депутаты Заксобрания Игоря Тюрина, кандидата в депутаты Госдумы Владимира Панова.