Лукашенко пригласил делегацию Конгресса США на учения «Запад-2017»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Наша делегация просто в восторге. Город красивый и чистый, погода великолепная, может, Господь улыбается нам.

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Простые белорусы, с которыми нам довелось встретиться, любезны и гостеприимны. Очень внимательно относится к нам белорусская делегация. Беларусь предприняла большие усилия, чтобы провести эту сессию на высоком уровне. Думаю, что все представители стран ОБСЕ впечатлены и благодарны за это, — сказал Уикер в эфире телеканала Беларусь 1.

Кроме того, он рассказал, что в ходе встречи делегации конгресса США с Александром Лукашенко, состоявшейся 6 июля, Президент Беларуси пригласил их посетить военные учения Запад-2017 в сентябре.

— Он заверил нас, что наблюдателям будут рады. Надеюсь, мы сможем чаще приезжать сюда, и рассчитываю, что больше белорусов смогут приезжать в США, — резюмировал Уикер.

Сессия ПА ОБСЕ завершилась в белорусской столице в воскресенье, 9 июля. По ее итогам была принята Минская декларация, из которой была исключена резолюция о положении в Восточной Европе с резкой критикой Беларуси.