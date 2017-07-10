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10:56 (мск), источник: Newslab.ru

Руководитель «Назаровского хлеба» и депутат купил автомобиль не по карману

Депутат Назаровского горсовета от партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев приобрел новый автомобиль Lexus LX570 за 7 млн рублей.

Источник: Reuters

Депутат Назаровского горсовета от партии «Единая Россия» Дмитрий Яковлев приобрел новый автомобиль Lexus LX570 за 7 млн рублей. Об этом сообщили жители Назарово.

В добавление к нему, он купил комплект аэрообвеса KHANN, в который входят: карбоновые накладки на зеркала, спойлер на крышу багажника и спойлер на заднюю дверь. Его стоимость составила 620 тысяч рублей.

Все бы ничего, но официальные доходы Яковлева, который помимо депутатства возглавляет МУП «Назаровский хлеб», в 2016 году составили 257 тысяч рублей. А стоило ли ждать иного, от руководителя предприятия, которое не первый год находится в сложном финансовом положении. И ситуация продолжает ухудшаться: за 2016 год долг «Назаровского хлеба» кредиторам увеличился с 6,6 млн рублей до 15,2 млн, а убытки — с 1,16 млн рублей до 11,65 млн.

Стоит отметить, чтв Дмитрий Яковлев был назначен директором «Назаровского хлеба» в апреле 2016 года. И контракт с ним заключили на два года, а не на один — как с его предшественниками. В апреле этого года, выступая перед балансовой комиссией администрации Назарово, Яковлев заявил о намерении реорганизовать МУП, а его производственные площади сдать в аренду.

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