Польша построит систему ПРО на основе американских Patriot за 10 лет

Источник: Reuters

На минувшей неделе во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа было подписано соглашение о поставке в Польшу ЗРК Patriot.

«Сегодня мы не вооружены, если речь идет о системе противоракетной обороны… В течение 10 лет мы будем иметь эффективную систему противоракетной обороны», — сказал Ковнацкий, комментируя покупку американских ЗРК.

При этом замминистра подтвердил, что на покупку Partiot Польша выделила 30 миллиардов злотых (более 7,5 миллиарда долларов) и эти деньги уже гарантированы в бюджете. Он также заявил, что Польша купит ЗРК с новейшей системой управления IBCS.