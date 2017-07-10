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10:57 (мск), источник: РИА Новости

Польша построит систему ПРО на основе американских Patriot за 10 лет

ВАРШАВА, 10 июл — РИА Новости. Польша за 10 лет построит свою систему ПРО на американских комплексах Patriot, заявил заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий в эфире телеканала TVN24.

Источник: Reuters

На минувшей неделе во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа было подписано соглашение о поставке в Польшу ЗРК Patriot.

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«Сегодня мы не вооружены, если речь идет о системе противоракетной обороны… В течение 10 лет мы будем иметь эффективную систему противоракетной обороны», — сказал Ковнацкий, комментируя покупку американских ЗРК.

При этом замминистра подтвердил, что на покупку Partiot Польша выделила 30 миллиардов злотых (более 7,5 миллиарда долларов) и эти деньги уже гарантированы в бюджете. Он также заявил, что Польша купит ЗРК с новейшей системой управления IBCS.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik заявил, что закупка американских комплексов имеет, скорее, политическое значение, так как система Patriot не может противостоять российским «Искандерам». К моменту начала поставки американских комплексов в Польшу, они успеют устареть, и Варшаве придется закупать обновленные системы. Таким образом, США будут поддерживать свою промышленность за счет польских налогоплательщиков, пояснил эксперт.

Комментарии
10
Дядя Сухов
Не поможет...
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N M
Любая военная техника со временем устаревает, это является вполне логичным следствием технического прогресса. В случае с Польшей, которая хочет поставить на свою защиту американские ракеты Patriot, дело нее столько в технике, сколько в том, что страна будет ощущать себя под защитой самого могущественного государства в мире и его передовых технологий.
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М М
Молодец Трамп. И газ продаёт в Польшу, и оружие. Скоро нефть и уголь им впАрит. Залез в польские карманы по полной.
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