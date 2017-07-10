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11:50 (мск), источник: РИА Крым

Ростенко написал заявление об отставке по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости (Крым). Глава администрации Ялты Андрей Ростенко в понедельник, 10 июля, написал заявление об отставке по собственному желанию.

Источник: РИА "Новости"

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили информированные источники.

Заявление планируется рассмотреть в ходе сессии Ялтинского городского совета 11 июля 2017 года.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 6 июля, анонсировал ряд кадровых перестановок, среди которых и отставка главы администрации Ялты Андрея Ростенко.

Как сообщил сам Ростенко РИА Новости (Крым) в пятницу, 7 июля, он намерен сложить полномочия в течение недели.

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