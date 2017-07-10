Турецкого министра не пустили в Австрию

Источник: AP 2017

В МИД Австрии сегодня рассказали, что глава ведомства Себастьян Курц запретил министру экономики Турции Нихату Зейбекчи въезд в страну. По словам дипломатов, господин Зейбекчи планировал принять участие в массовых мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции 16 июля 2016 года, но это могло представлять «угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии». Ранее официальная Вена сочла нежелательным планировавшийся с той же целью визит турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша. При этом в МИДе отмечают: если бы речь шла об официальных двусторонних визитах, то никаких ограничений не накладывалось бы.

Скандал стал новым этапом конфликта между Веной и Анкарой: за последние месяцы двусторонние отношения заметно испортились.

Австрийские власти критикуют реакцию турецких властей на попытку военного переворота, говоря о массовых репрессиях и наступлении на гражданские свободы. В этой связи австрийцы настаивают на официальной приостановке переговоров о присоединении Турции к Евросоюзу. Анкара, в свою очередь, блокирует участие Австрии, которая не входит в НАТО, но сотрудничает с ним в некоторых программах Североатлантического альянса.

Скандал вокруг Нихата Зейбекчи не первый подобный случай. Весной власти Турции готовили в разных городах стран ЕС массовые митинги, посвященные апрельскому референдуму по вопросу изменения конституции страны. Планировалось, что участие в акциях примут видные турецкие политики, которые будут агитировать за реформы, подразумевающие расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако австрийский канцлер Кристиан Керн выступил против проведения в стране таких мероприятий с участием турецких министров.

Вскоре к господину Керну присоединились власти Германии и Нидерландов. При этом из последней страны была выслана министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саян Кая, которая на автомобиле пересекла границу между Нидерландами и ФРГ.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя происшедшее, назвал решение турецкого министра приехать в Роттердам, где и проходил митинг, «безответственным».

Кроме того, власти королевства отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.