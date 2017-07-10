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11:48 (мск), источник: СуперОмск

Омская мэрия хочет снизить плату за аренду муниципальных сетей

В омском горсовете на этой неделе рассмотрят предложение снизить плату за аренду принадлежащих муниципалитету сетей электро-, газоснабжения и других объектов инженерной инфраструктуры, задействованных в таких системах.

Источник: Reuters

Отмечается, что сейчас плата за такие объекты, включенные в программу приватизации, рассчитывается в размере амортизационных отчислений, а за остальные — в двойном размере амортизации.

Отмечается, что внести изменения предлагается для соответствия постановлению правительства, которое определяет порядок расчета тарифов в электроэнергетике и газоснабжении. Стоимость аренды имущества является одним из определяющих факторов при вычислении необходимой валовой выручки, закладываемой в основу тарифа.

Более подробно анализ ситуации представлен в сегодняшнем выпуске аналитического спецпроекта «Тренды недели».

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