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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь и Евросоюз продолжают диалог по упрощению визового режима — Макей

«Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем», — сказал министр.

Источник: AP 2017

10 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Беларусь и Евросоюз продолжают диалог по упрощению визового режима. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем», — сказал министр.

Владимир Макей также напомнил, что тема упрощения визового режима между Беларусью и Евросоюзом увязана с вопросом реадмиссии.

Глава внешнеполитического ведомства призвал не торопиться, а дождаться завершения того диалога, который имеет место в настоящее время между сторонами. -0-

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