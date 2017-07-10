Беларусь и Евросоюз продолжают диалог по упрощению визового режима — Макей
«Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем», — сказал министр.
«Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем», — сказал министр.
10 июля, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Беларусь и Евросоюз продолжают диалог по упрощению визового режима. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем», — сказал министр.
Владимир Макей также напомнил, что тема упрощения визового режима между Беларусью и Евросоюзом увязана с вопросом реадмиссии.
Глава внешнеполитического ведомства призвал не торопиться, а дождаться завершения того диалога, который имеет место в настоящее время между сторонами. -0-