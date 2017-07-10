Депутаты Волгоградской гордумы упорядочили проведение публичных слушаний

Депутаты Волгоградской гордумы внесли изменения в действующее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе город-герой Волгоград.

Ранее при регистрации участников не предусматривалось указание их даты рождения. В результате периодически в органы прокуратуры поступали обращения о фактическом участии в публичных слушаниях и голосовании несовершеннолетних лиц, что запрещено муниципальным правовым актом.

Незаконное участие в публичных слушаниях граждан, не имеющих на это права, может прямо влиять на их итоги, поскольку заключение о результатах публичных слушаний принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.