Депутаты Волгоградской гордумы упорядочили проведение публичных слушаний
Теперь при регистрации обязательным стало указание даты рождения.
Теперь при регистрации обязательным стало указание даты рождения.
Депутаты Волгоградской гордумы внесли изменения в действующее Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе
Ранее при регистрации участников не предусматривалось указание их даты рождения. В результате периодически в органы прокуратуры поступали обращения о фактическом участии в публичных слушаниях и голосовании несовершеннолетних лиц, что запрещено муниципальным правовым актом.
Незаконное участие в публичных слушаниях граждан, не имеющих на это права, может прямо влиять на их итоги, поскольку заключение о результатах публичных слушаний принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Как сообщила «VOLGOGRADRU» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Токарева Ольга Сергеевна прокуратурой г. Волгограда был разработан проект решения о корректировке Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе