Толстой прокомментировал призыв ПА ОБСЕ вернуть Крым Украине

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье по итогам ежегодной сессии участники ПА ОБСЕ приняли декларацию, в которую включены несколько антироссийских резолюций, призывающих в частности Россию отказаться от Крыма.

«Тут нужно еще время, чтобы прошло для того, чтобы наши коллеги на Украине и достаточно мало информированные о ситуации парламентарии европейские поменяли свою точку зрения. Эта болезнь лечится только временем», — сказал Толстой в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», посвященной итогам участия российской делегации в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Он рассказал, что председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригласил европейских коллег посетить Крым, чтобы «снять часть вопросов, которые существуют».

«Уже многие посетили Крым… И количество желающих, о чем в кулуарах нам говорили, посетить Крым и Севастополь неуклонно растет», — сказал, в свою очередь, Слуцкий.

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проходила в Минске 5—9 июля .