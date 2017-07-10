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13:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

Медали «За любовь и верность» вручил губернатор Приангарья 43 семейным парам

Медали «За любовь и верность» вручил 10 июля 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко 43 супружеским парам региона в честь празднования всероссийского Дня семьи, любви и верности.

Как сообщает пресс-служба правительства области, семьи собрались на церемонию награждения из Иркутска, Зимы, Ангарска, Братска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Саянска, Бодайбо Боханского, Киренского, Тулунского, Ольхонского, Нижнеилимского, Баяндаевского, Осинского, Тайшетского, Мамско-Чуйского, Чунского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов.

Стаж семи семейных пар уже перешагнул через 60 лет: Георгий Никифорович и Екатерина Федоровна Зарубины из Братска вместе уже 61 год, Супруги из Нижнеудинского района Альтаф Аскарович и Разия Хабибрахмановна Аскаровы отметили в этом году 60 лет совместной жизни. 64 года совместной жизни в этом году отмечают Герман Павлович и Людмила Григорьевна Еныгины. Три пары из Иркутска — Иван Семёнович и Полина Николаевна Карповы, Николай Антонович и Нэлля Николаевна Вотяковы, Семен Иванович и Вера Николаевна Копыловы вместе уже 66 лет.

«Для каждого из нас нет ничего дороже семьи. В зале — семейные пары, принявшие ответственность друг за друга и свою семью, своих детей. Ответственность — вот о чем нам сегодня надо говорить, что воспитывать в молодых людях, — обратился к участникам церемонии Сергей Левченко. — Сегодня мы чествуем семейные пары, которые прожили вместе в любви и согласии более 25 лет, всего добились своим трудом, воспитали детей достойными членами общества. Ваша совместная жизнь — пример для молодых».

Напомним, в 2017 году министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области направило в организационный комитет по проведению Дня любви и верности в Российской Федерации ходатайства о награждении медалью «За любовь и верность» 72 супружеских пар в Иркутской области (кандидатуры для награждения медалью направлены всеми муниципальными образованиями Иркутской области). Ещё 29 супружеским парам такие медали вручат в муниципальных образованиях.

Справка

Впервые праздник — всероссийский День семьи, любви и верности отмечался 8 июля 2008 года. В этот день русская православная Церковь поминает святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронью, которые показали пример высочайшей нравственности и духовной силы семейных устоев.

Организационный комитет по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации» учредил медаль «За любовь и верность». Это общественная награда, которой награждаются граждане Российской Федерации — супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

В этом году в рамках празднования Дня семьи любви и верности в муниципальных образованиях области запланированы торжественные чествования семей, проживших в браке 25 и более лет, конкурсы детских рисунков, фотовыставки, праздничные концертные программы для жителей области.

С 2008 по 2016 годы медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждены более 500 супружеских пар.

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