Путин оценил безопасность екатеринбургского Академического

Источник: УралИнформБюро

Президент России Владимир Путин оценил качество жизни в самом молодом микрорайоне Екатеринбурга — Академическом. В детали проекта главу государства посвятил руководитель Группы компаний «Кортрос» Вениамин Голубицкий в рамках ИННОПРОМа-2017, передает «Уралинформбюро».

По словам Голубицкого, в настоящее время в районе проживают 45 тысяч человек, в перспективе их число увеличится до 325 тысяч.

«Мы уже построили здесь 1 миллион квадратных метров жилья — это 88 домов, в этом году сдадим еще 11 домов. У нас уже построено 3 школы, еще одну сдадим до конца года. Спасибо, мы здесь активно взаимодействуем с областью», — отметил Вениамин Голубицкий.