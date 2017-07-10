Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Куйвашевым
Глава государства провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Глава государства провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Они обсудили вопросы, связанные с социальным и экономическим развитием региона.
«Индекс промышленного производства по итогам 2016 года у нас составил почти 5 процентов к 2015 году, и за 5 лет мы привлекли инвестиций 1 триллион 811 миллиардов рублей. Это один годовой выработок. За 5 лет мы реализовали более 30 крупнейших инвестпроектов», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.
Также Евгений Куйвашев доложил главе государства о реализации программы переселения свердловчан из аварийного и ветхого жилья, о вводе нового жилья и строительстве квартир для работников бюджетной сферы.
Кроме этого Владимир Путин передал Евгению Куйвашеву ряд обращений от свердловчан, поступивших в адрес президента страны в ходе «Прямой линии» с ним, она прошла в июне.
В качестве примера глава государства привел обращение от работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались на невыплату заработной платы. Владимир Путин высказал возмущение дерзостью владельца предприятия, который заявил рабочим, что они ничего не получат, пока в дело не вмешается президент.