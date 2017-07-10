Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Куйвашевым

Источник: Вести - Екатеринбург

Они обсудили вопросы, связанные с социальным и экономическим развитием региона.

«Индекс промышленного производства по итогам 2016 года у нас составил почти 5 процентов к 2015 году, и за 5 лет мы привлекли инвестиций 1 триллион 811 миллиардов рублей. Это один годовой выработок. За 5 лет мы реализовали более 30 крупнейших инвестпроектов», — сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев доложил главе государства о реализации программы переселения свердловчан из аварийного и ветхого жилья, о вводе нового жилья и строительстве квартир для работников бюджетной сферы.

Кроме этого Владимир Путин передал Евгению Куйвашеву ряд обращений от свердловчан, поступивших в адрес президента страны в ходе «Прямой линии» с ним, она прошла в июне.