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13:20 (мск), источник: РБК

Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США

Министерство обороны Грузии планирует приобрести оружие у США взамен советского стрелкового вооружения, в частности винтовки M4 и пулеметы M240. Об этом сообщает портал Interpressnews со ссылкой на Минобороны страны.

Источник: Reuters

По данным Минобороны, закупки оружия будут производиться за счет ежегодно выделяемой Грузии финансовой помощи от США, направленной на развитие обороноспособности страны.

В мае глава Пентагона Джеймс Мэттис в обращении к министру обороны Грузии Левану Изории заявил, что США готовы помочь реформировать армию Грузии и привести ее к западным стандартам. «Пентагон готов оказать помощь Грузии в осуществлении амбициозной военной реформы. Важно, что вы выбрали этот курс», — заявил Мэттис.

Он оценил вклад грузинской армии в обеспечение глобальной безопасности, отметив присутствие грузинских военнослужащих в Афганистане. По словам Мэттиса, Грузия является стратегическим партнером США.

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