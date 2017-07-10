Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США

По данным Минобороны, закупки оружия будут производиться за счет ежегодно выделяемой Грузии финансовой помощи от США, направленной на развитие обороноспособности страны.

В мае глава Пентагона Джеймс Мэттис в обращении к министру обороны Грузии Левану Изории заявил, что США готовы помочь реформировать армию Грузии и привести ее к западным стандартам. «Пентагон готов оказать помощь Грузии в осуществлении амбициозной военной реформы. Важно, что вы выбрали этот курс», — заявил Мэттис.