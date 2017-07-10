Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку
Эффект плацебо помогает и в спорте
В Москве объявили штормовое предупреждение
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
52-летняя Элизабет Херли выглядит феноменально молодо (фото)
Тайна исчезновения Амелии Эрхарт В 1937 году американская летчица пропала над Тихим океаном. Нашлось фото, которое (возможно) доказывает, что она не разбилась
Путин удивил встречающую высоких гостей на G20 девушку - СМИ
СМИ: в России произойдет замена денег
Пять способов трансформировать свой автомобиль
Старая «Нива» получила спецверсию «Камуфляж»
Киев продал в США радар и раскрыл его секретные технологии – СМИ
Ницой: русскоязычные жители переиначивают Украину
Мелания Трамп надела элегантное платье на встречу с Путиным
64-летняя Брижит Макрон появилась на публике в мини-платье
Янукович называет условие возврата Крыма Украине – СМИ
СМИ: Лидер "Океана Эльзы" назвал имя врага Украины
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
15:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области депутатских мандатов лишились парламентарии, не пожелавшие подать сведения о доходах

Порядок навела прокуратура Новониколаевского района Волгоградской области.

Источник: РИАЦ

Ведомство проверило исполнение законодательства о противодействии коррупции депутатами Красноармейского и Хоперского сельских поселений и обнаружило, что эти два народных избранника не пожелали обнародовать свои доходы.

Между тем закон «О противодействии коррупции» обязывает лиц, замещающих муниципальные должности, представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в установленном порядке. Делается это по утвержденной Президентом РФ форме справки ежегодно: заполнять декларацию необходимо до 30 апреля. Однако двое депутатов Советов Красноармейского и Хоперского сельских поселений этого не сделали.

В причинах сокрытия сведений прокуратура не разбиралась — в адрес глав сельских поселений были направлены предписания принять решения о досрочном прекращении полномочий этих депутатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
В ЦБ рассказали о манипуляциях с вкладами в банке «Югра»
В Кремле заявили о российском происхождении турбин в Крыму
Предложение Лондона по гражданам ЕС возмутило европарламентариев
Кокорин объяснил смысл видеоролика с "усами"
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова
Матвиенко выступила за отказ от общежитий
Прокуратура оправдала действия МЧС при майском урагане в Москве
Спорт
«С “Нью-Джерси” не общался»: почему Ковальчук не уехал в НХЛ Нападающий СКА объяснил, почему подписал контракт только на год, и понадеялся, что Шипачев и Дадонов будут приезжать в сборную
Авто
Путин рассказал об автомобиле, на котором ездил в 90-е По словам главы государства, тот автомобиль ему очень нравился
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Задорожная, Архарова и Кондулайнен посетили премьеру в метро Звезды собрались на премьере фильма «Тень», которая состоялась на одной из станций Московского метрополитена
Недвижимость
Как обустроить террасу: 10 лучших идей
Петербуржцы задолжали за капремонт более миллиарда рублей
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Леди
Как выглядят жены зарубежных миллиардеров (фото) Роскошной жизни спутниц миллиардеров завидуют многие. Как выглядят и за какими занятиями коротают время жены и подруги лидеров списка Forbes?
Дети
Елена Захарова подогрела слухи о беременности Актриса продолжает скрывать изменения в фигуре.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь