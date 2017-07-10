В Волгоградской области депутатских мандатов лишились парламентарии, не пожелавшие подать сведения о доходах

Ведомство проверило исполнение законодательства о противодействии коррупции депутатами Красноармейского и Хоперского сельских поселений и обнаружило, что эти два народных избранника не пожелали обнародовать свои доходы.

Между тем закон «О противодействии коррупции» обязывает лиц, замещающих муниципальные должности, представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в установленном порядке. Делается это по утвержденной Президентом РФ форме справки ежегодно: заполнять декларацию необходимо до 30 апреля. Однако двое депутатов Советов Красноармейского и Хоперского сельских поселений этого не сделали.