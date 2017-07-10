Дубровский обсудил перспективы сотрудничества с партнёрами из Японии и ЮАР

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский провёл переговоры о сотрудничестве с представителями Японии и Южно-Африканской Республики в рамках промышленной выставки «Иннопром-2017», сообщают в пресс-службе главы региона.

Во время встречи с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами (РОТОБО) Сигэру Мурайама обсуждались вопросы взаимодействия в области металлургического производства, машиностроения и высоких технологий. Борис Дубровский отметил, что металлургические предприятия области готовы увеличить свой экспорт в Японию, регион также может размещать на своей территории сборочные производства деталей для японских автомобильных компаний.

В ходе переговоров с послом ЮАР в России госпожой Номасонто Мария Сибанда-Туси губернатор отметил, что за 1 квартал 2017 года товарооборот между Южным Уралом и африканской страной вырос в пять раз. «У нас много точек соприкосновения. В Челябинской области, как и в ЮАР, особенно развиты горнодобывающий сектор, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство. Нам, безусловно, интересны ваши возможности в сфере возобновляемой энергетики, где ЮАР является одним из мировых лидеров», — уточнил Борис Дубровский.