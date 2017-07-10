Дубровский обсудил перспективы сотрудничества с партнёрами из Японии и ЮАР
Челябинская область готова создать совместные с иностранцами предприятия.
Челябинская область готова создать совместные с иностранцами предприятия.
Губернатор Борис Дубровский провёл переговоры о сотрудничестве с представителями Японии и
Во время встречи с президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми странами (РОТОБО) Сигэру Мурайама обсуждались вопросы взаимодействия в области металлургического производства, машиностроения и высоких технологий. Борис Дубровский отметил, что металлургические предприятия области готовы увеличить свой экспорт в Японию, регион также может размещать на своей территории сборочные производства деталей для японских автомобильных компаний.
В ходе переговоров с послом ЮАР в России госпожой Номасонто Мария
Стороны обсудили планы по созданию совместных предприятий для производства автотехники. Было принято решение об установлении межрегионального сотрудничества между Челябинской областью и одним из регионов ЮАР. Потенциальным партнером могут стать портовые провинции