Алиханов: В регионе за год возросла выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях

Источник: РИА "Новости"

За последний год выявляемость на ранних стадиях онкологических заболеваний в Калининградской области возросла с 4 до 57%. Об этом в понедельник во время открытия Центра женского здоровья в Калининграде заявил врио губернатора региона Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

Также, по словам Алиханова, выросла и активная выявляемость онкозаболеваний — при обращении по поводу других заболеваний, диспансеризации, профосмотров.

«Отрадно отметить, что, в принципе, за счет работы, которую Александр Юрьевич (Александр Кравченко, врио министра здравоохранения области — прим. “Нового Калининграда.Ru”) придумал, и собственно, идеологии, которую закладывал в части маршрутизации и работы в первичном звене, ранняя выявляемость за год у нас выросла с 4 до 57%», — заявил Алиханов.

Он также отметил, что Центр женского здоровья начал работу еще в прошлую пятницу и результат работы уже есть. «Результат есть. Я сейчас точно не скажу, но мне несколько показывали снимков, которые сделал маммограф. К сожалению, или может быть к счастью, выявляемость (онкозаболеваний) большая», — заявил Алиханов.